Malatya'da İş Yerinde Korkutan Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Malatya Battalgazi'de akşam saatlerinde bir iş yerinde yangın çıktı; itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, çıkış nedeni inceleniyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:29
Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

