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Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 778 bin boş makaron ele geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda, 778 bin adet boş makaron, 43 bin 800 adet doldurulmuş makaron ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 18:24
Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 778 bin boş makaron ele geçirildi

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yaptı. Operasyonda, kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda ele geçirilen malzemeleri açıkladı.

OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da polis ekipleri, kaçak tütün ticareti yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 778 bin adet boş makaron, 43 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 500 deste sigara kağıdı ve 1 sigara makinesi bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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