Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 778 bin boş makaron ele geçirildi

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yaptı. Operasyonda, kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda ele geçirilen malzemeleri açıkladı.

OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da polis ekipleri, kaçak tütün ticareti yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 778 bin adet boş makaron, 43 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 500 deste sigara kağıdı ve 1 sigara makinesi bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.