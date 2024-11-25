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Malatya'da Kar Mağduru Çobandan Biri Hastanede Hayatını Kaybetti

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çobanlardan biri hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 04:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 04:02
Malatya'da Kar Mağduru Çobandan Biri Hastanede Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kar Dalgası Çobanları Vurdu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı sonucu dağda mahsur kalan 5 çobandan biri, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandı" dedi. Vali Yavuz, dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldığını belirtti.

Yavuz, ayrıca, kentte öğleden sonra başlayan kar yağışının halen devam ettiğini ifade ederek, "Çalışmalar devam ediyor. Hekimhan’da 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, umarız bundan sonra başka üzücü haberler almayız" şeklinde konuştu.

Yolda Mahsur Kalan Vatandaşlar Tahliye Edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'nın bazı yollarının trafiğe kapandığı belirtilerek, yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği duyuruldu. Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araçtan 127 kişi, Darende-Gürün yolunda ise 100 kişi, toplamda 787 vatandaş güvenli şekilde ilçe merkezine sevk edildi.

“Bu kapsamda, Hekimhan ve Darende ilçelerinde çobanlık yapan 5 vatandaşımız dağda mahsur kalmış, kurtarma ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ederek 5 vatandaşımızı kurtarmıştır. Ancak, 1 vatandaşımız hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir” denildi.

Güvenlik Uyarıları ve Koordinasyon Çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende, Hekimhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki mahsur kalan vatandaşlar için tüm ekiplerin seferber olduğunu kaydetti. Başkan Er, "Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımıza ulaşılacak" diye belirtti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, vatandaşların tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve araçlarına kar lastiği takmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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