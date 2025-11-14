Malatya'da Kar Ulaşımı Aksattı: Yollar Kapandı, Ekipler Seferber

Malatya'da kar yağışı kırsal ulaşımı olumsuz etkiledi

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüştü ve kırsal ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yağışın etkilediği bölgeler

Yoğun kar nedeniyle Akçadağ-Kozluca-Çayırdüzü ve Darende-Ayvalı mevkilerinde ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Ayrıca Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi

Kapanan yollarda bazı vatandaşlar kendi çabalarıyla yolları açmaya çalışırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Bölgedeki müdahaleler sürüyor ve yetkililer sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağışın etkileri, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

