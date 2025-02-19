Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Büyüyor

Malatya'da etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, aniden kara dönüştü ve kenti etkisi altına aldı.

Caddeler Beyaza Büründü

Kar yağışı sonrası, Malatya'nın cadde ve sokakları beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yollarda karla mücadele çalışmalarına hızla başladı. Ancak, bazı sürücüler araçlarıyla beyaza bürünen cadde ve sokaklarda ilerlemekte zorlandılar.

Yerel halkın karla mücadele ve ulaşım konusundaki sıkıntıları, bu yılın en zorlu kış şartlarından birinin yaşandığını gösteriyor.