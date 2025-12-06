Malatya'da Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Doğanşehir Eskiköy'te kontrolden çıkan kamyon park halindeki araca ve bariyerlere çarparak devrildi; sürücü R.K. (25) yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:09
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Doğanşehir Eskiköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan R.K. (25) idaresindeki 33 AUM 009 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 06 DVY 536 plakalı hafif ticari araca, daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

