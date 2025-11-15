Malatya'da Minibüs Direğe Çarptı: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya-Elazığ kara yolunda kontrolünü kaybeden minibüs aydınlatma direğine çarptı; 18 yaşındaki sürücü Hasan T. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 05:06
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 05:06
Kaza Ayrıntıları

Malatya-Elazığ karayolu Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde saat 03.45 sıralarında meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen minibüs sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak önce yol kenarındaki bordür taşlarına, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün Hasan T. (18) olduğu; çarpan aracın plakasının 44 ADG 704 olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin kontrollerinde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hasan T.'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürüyor.

