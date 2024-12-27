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Malatya'da Öğretmenin Duygusal Veda: Doğum Gününde Göreve Başlayıp Aynı Günde Emekli Oldu

42 yıl boyunca öğrencilerine rehberlik eden Matematik Öğretmeni İsmet Yıldız, doğum gününde emekli olmanın duygusunu yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:08
Malatya'da Öğretmenin Duygusal Veda: Doğum Gününde Göreve Başlayıp Aynı Günde Emekli Oldu

İsmet Yıldız'ın Unutulmaz Veda Anı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, İnönü Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni İsmet Yıldız, 42 yıl önce doğum gününde göreve başlamıştı. Yıldız, aynı gün emekli olmanın duygusunu yaşamaya devam ediyor.

Öğrenciler ve Meslektaşlarından Duygusal Veda

Duygusal bir veda töreni ile öğrencilerine ve okul çalışanlarına veda eden Yıldız, okul bahçesinde düzenlenen programda, "Öğrencilerin annesi, babası, kardeşi, yakını oldum. Çoğunuzun annesi, babası ve akrabası benim öğrencimdi. Bugün aslında benim doğum günüm. Doğum günümde göreve başladım, doğum günümde emekli oluyorum, 65 yaşındayım," ifadelerini kullandı.

Bu özel an, Yıldız’ın eğitim kariyerinde önemli bir sembol haline geldi. Kendisi, öğrencilerinin hayatlarında kalıcı izler bıraktığına inanarak, hizmetlerine son verdi.

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