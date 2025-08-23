Malatya'da Orman Yangını: Doğanyol Akkent'te Müdahale Sürüyor

Müdahale çalışmaları devam ediyor

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde çıkan orman yangını için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Olayın bildiriminin ardından bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekip sayısı ve hasar

Yangına 8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Müdahale sırasında 1 ev zarar gördü.

Vali'den açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasındaki ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

