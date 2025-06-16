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Malatya'da Otluk Alandan Evler Büyüyen Yangınla Tehdit Altında

Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangın, evlere sıçrayarak mahallede paniğe neden oldu. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:51
Malatya'da Otluk Alandan Evler Büyüyen Yangınla Tehdit Altında

Malatya'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Evleri Tehdit Ediyor

Malatya'nın Kale ilçesinde, Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine derhal harekete geçen jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi, ateşi söndürmek için bölgeye sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere de sıçrayarak gizli bir tehlike haline geldi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Kale Kaymakamı Onur İnce de olay yerine giderek durumu yerinde inceledi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla zararın önlenebilmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeleri takip etmek ve yangının seyri hakkında bilgi almak için lütfen yerel haber kaynaklarını izlemeye devam edin.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.

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