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Malatya'da Otomobil Çarpışması: 11 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 21:43
Malatya'da Otomobil Çarpışması: 11 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişi yaralandı. Olay, Konak Mahallesi'nde 06 CID 298 plakalı otomobilin M.Ç. yönetiminde, 44 KD 257 plakalı otomobilin ise E.T. idaresinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların hemen ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde sürücüler ve araçlarda bulunan S.Ç., F.Ç., Y.A.Ç., A.Ç., F.Ç., S.T., M.A.T., Z.T. ve S.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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