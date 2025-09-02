DOLAR
Malatya'da Otomobil Evin Çatısına Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Doğanşehir'de 21 AHC 113 plakalı otomobilin evin çatısına devrilmesi sonucu sürücü M.A. ve V.K. yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:54
Küçüklü Mahallesi'nde çatısına devrilen otomobile hızlı müdahale

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin evin çatısına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Sürücü: M.A. idaresindeki 21 AHC 113 plakalı otomobil, Küçüklü Mahallesi'nde kara yolundan alt seviyede bulunan evin çatısına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan V.K., ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

