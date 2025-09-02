Malatya'da Otomobil Evin Çatısına Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Küçüklü Mahallesi'nde çatısına devrilen otomobile hızlı müdahale
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin evin çatısına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Sürücü: M.A. idaresindeki 21 AHC 113 plakalı otomobil, Küçüklü Mahallesi'nde kara yolundan alt seviyede bulunan evin çatısına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan V.K., ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.