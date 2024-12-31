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Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:19
Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Feci Kaza

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında gerçekleşti. M.A.G. yönetimindeki 34 HFJ 749 plakalı otomobil, B.Ç. tarafından kullanılan 44 AEL 895 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.Ç., B.D. ve Kaan Dalgakıran (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Dalgakıran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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