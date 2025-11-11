Malatya'da Şantiyede Yemekhane Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

Malatya'da şantiyede yemekhane yangını

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Malatyanın Battalgazi ilçesinde akşam saatlerinde bir şantiyenin yemekhane bölümünde yangın çıktı. Olay, kent sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı adres Orduzu Mahallesi olarak belirtilirken, yangının nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle olarak kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak yemekhane bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedeninin tespiti için ilgili birimlerce çalışma yürütülüyor. Olayla ilgili detaylı bilgiler, soruşturmanın ilerlemesine göre paylaşılacak.

