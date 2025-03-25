Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Silahlı Kavga Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Samanköy Mahallesi'ndeki Samanköy Konteyner Kent'te, Emin Varol ile Ş.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma başladı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ş.Ö., konteyner içinde bulunan Emin Varol'u pompalı tüfekle vurdu.

Olayın yaşanmasının ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede, Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Varol'un cesedi, Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli Ş.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.