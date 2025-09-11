Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
Battalgazi'de çıkan çatışmada yaralananlar hastaneye kaldırıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Tartışmanın henüz belirlenemeyen nedenle alevlenmesi sonucu meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.