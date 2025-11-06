Malatya'da Taştepe dönüşümü: Çevre yolu altı-üstü ayrımı kalkıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, rezerv alan kapsamında hızla dönüşen Taştepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Taşkın, "Bir zamanlar tahliye planlarını konuştuğumuz bu bölge, bugün modern bir yaşam alanına dönüştü" dedi.

Projede son aşama: 1.017 konut, 40 dükkân, 1 fırın

Taşkın, Taştepe Mahallesi'nde devam eden rezerv alan çalışmalarını yerinde incelediğini belirterek, geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm süreciyle tahliye işlemlerinin sürdüğü bölgede bugün modern konutların yükseldiğini vurguladı. "Kısa sürede büyük bir değişim yaşandı. Taştepe artık Malatya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Projenin kapsamına ilişkin Taşkın, toplam 1.017 konut, 40 dükkân ve 1 fırından oluşan inşa sürecinin son aşamaya geldiğini söyledi ve hak sahiplerinin ocak ayı itibarıyla yeni konutlarına kavuşacağını açıkladı.

Eski Taştepe gitti, yeni bir şehir geldi

Taşkın, alanın rezerv bölgeye dâhil edilmesi için verilen mücadelenin altını çizdi: "9 ay önce bu alanı rezerv bölgeye dâhil etmek için büyük bir mücadele verdik. O günlerde ‘Kaç ev tahliye olacak, kim konteynere taşınacak, kaç aile kiralık ev buldu?’ diye her hafta burada toplantı yapıyorduk. Bugün ise çok şükür, o günkü görüntülerden eser kalmadı."

Projede kuzeyden güneye uzanan Malatya manzarası ile yeni konutların yükseldiğini belirten Taşkın, "Artık teslim sürecine yaklaştık. 10 ay gibi kısa bir sürede 1.017 daire ve 40 işyerinden oluşan projede inşaatlar büyük oranda tamamlandı." dedi.

Yılkanur firmasının inşa ettiği konutlarda çevre düzenlemesi, altyapı ve peyzaj çalışmalarının hızla sürdüğünü anlatan Taşkın, "Çalışmalar artık son aşamaya geldi. Hak sahiplerimizin sabırsızlıkla beklediği yeni konutlarda altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor. Allah’ın izniyle ocak ayında hemşehrilerimiz yeni yuvalarına kavuşacak. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla birlikte bölgedeki okulların da ikinci döneme yetişmesi hedefleniyor." dedi.

Taşkın, bölge sakinlerinin artık şehri kuzeyden izleyebileceğini belirterek, "Bugüne kadar Malatya’yı genelde güneyden seyrettik. Artık yeni konutlarına yerleşecek hemşehrilerimiz, bu eşsiz manzarayla şehre kuzeyden bakacak. Malatya için yeni bir seyir keyfi dönüyor. Şimdiden hayırlı olsun, Rabbim ağız tatlarını bozmasın." ifadelerini kullandı.

Hızlı teslimat ve teşekkür

Projede görev alan firmalara ve emeği geçenlere teşekkür eden Taşkın, "10 ay gibi kısa bir sürede 1.017 konutun tamamlanması dünyada eşi benzeri görülmeyen bir başarıdır. Bu firmalar Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde de konut üretmiş, tecrübeli ve güçlü firmalardır. Hepsine teşekkür ediyor, kazasız belasız işlerinin tamamlanmasını diliyorum" dedi.

Taşkın, Taştepe’deki kentsel dönüşümle birlikte Malatya’da uzun süredir kullanılan "çevre yolu altı-üstü" tanımının tarihe karışacağını belirterek, "Artık bu bölge modern, güvenli ve yaşanabilir yapısıyla Malatya’nın yeni cazibe merkezi olacak. Şehrin kuzeyiyle güneyi arasındaki farkı ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

