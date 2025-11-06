Malatya’da Tek Ameliyatta Miksoma ve Üç Damar Bypass Başarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70 yaşındaki Mustafa Deveci’nin kalbindeki miksoma ve üç ana damar tıkanıklığı tek ameliyatta başarılı şekilde tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:07
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nadir ve yüksek riskli vaka başarılı cerrahiyle çözüldü

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ileri tetkik için sevk edilen 70 yaşındaki Mustafa Deveci’de yapılan değerlendirmede kalpte miksoma ve üç ana koroner damarda tıkanıklık tespit edildi.

Kalp ve damar cerrahisi ekibi, başlangıçta iki ayrı operasyon gerektiren bu durumu tek seansta çözme kararı aldı. Cerrahi ekip, operasyonu yaklaşık 5 saat süren bir müdahale ile gerçekleştirdi.

Operasyonda Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ve ekibi önce kalbi durdurarak sol kulakçıkta bulunan iyi huylu tümörü (miksoma) çıkardı; ardından üç damar için bypass işlemi uygulandı. Hastanın yoğun bakım süreci kısa sürdü ve daha sonra servise alındığı, iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlediği bildirildi.

Operasyonu geçiren Mustafa Deveci, 15 yıl dalgıçlık yaptığını belirterek, “Hiç sigara kullanmadım. Kalbimdeki iki ciddi sorun tek ameliyatta giderildi. Kalbim yeniden doğdu” dedi.

Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ise, “Bu vaka multidisipliner başarının önemli örneklerinden biridir. Erken teşhis ve agresif cerrahi yaklaşım ile hastamızı başarıyla tedavi ettik” şeklinde konuştu.

MUSTAFA DEVECİ VE EŞİ

