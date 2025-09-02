Malatya'da Tır Devrildi: Ağır Yaralı Sürücü Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Malatya'da tır kazası: Ağır yaralı sürücü helikopterle hastaneye sevk edildi

Darende'de devrilen tırın sürücüsü, acil müdahalenin ardından üst düzey sağlık merkezine yönlendirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen kazada, M.B. (61) idaresindeki 26 AH 387 plakalı tır, D-300 kara yolu Nadir Kavşağı'nda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan M.B., ilk müdahale sonrası ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalede bir bacağını kaybettiği öğrenilen M.B., durumu nedeniyle ambulans helikopter ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma ve karayolu güvenliği çalışmaları bölge ekipleri tarafından sürdürülüyor.

