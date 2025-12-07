Malatya'da Trafik Kazası: 2 Emniyet Mensubu Yaralandı

Malatya'da Trafik Kazasında 2 Emniyet Mensubu Yaralandı

Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, göreve giderken özel araç kullanan iki emniyet mensubu yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Göztepe Caddesi ile Şehit Cemal Alkan Sokak kesişiminde 01 SM 320 plakalı Opel marka otomobil ile 44 FH 055 plakalı Opel marka aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada bir polis memuru ile komiser hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

