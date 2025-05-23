Malatya'da Üniversite Tanıtım Fuarı Coşkusu

Malatya'da, Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı, 11 üniversitenin katılımıyla büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen fuarda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi katılım gösterdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin farklı şehirlerinden gelen üniversitelere teşekkür etti. Ayrıca, fuarın lise öğrencilerine yönelik önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, öğrencilerin üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret edip yetkililerden bilgi alabileceklerini vurguladı.

Malatya'da, Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından 11 üniversitenin katılımıyla "Üniversite Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.