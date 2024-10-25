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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 46 kilogram uyuşturucu yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:19
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Ele Geçirildi

Malatya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli bir başarı elde edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmada, 46 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucunun Bulunduğu Yer

Yapılan açıklamaya göre, Kale ilçesinde bir yolcu otobüsü durdurulmuş ve arama gerçekleştirilmiştir. Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, balık dolu varillerin içerisinde gizlenmiş şekilde 31 kilogram 50 gram eroin ve 15 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu tespit edilmiştir.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon neticesinde T.A, N.S. ve S.A. isimli üç kişi gözaltına alınmıştır. Bu başarılı operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu...

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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