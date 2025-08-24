DOLAR
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 bin 228 Hap Ele Geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:16
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Operasyon detayları

Cumhuriyet, Karakavak, Mollakasım ve Kemerköprü mahallelerindeki 5 adres, 1 araç ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yavuz, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

