Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, 2 bin 228 hap ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Operasyon detayları

Cumhuriyet, Karakavak, Mollakasım ve Kemerköprü mahallelerindeki 5 adres, 1 araç ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yavuz, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.