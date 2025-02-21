Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 303 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:51
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi.

Zanlıların Durumu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 2 zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı...

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı...

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi.

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