Malatya'da Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı, kontrollü ve yasal çerçevede düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:29
Malatya'da Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi

Malatya'da Yaban Domuzu Sürek Avı

Malatya'nın Darende ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı düzenlendi. Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği liderliğinde gerçekleştirilen av, ilçedeki ruhsatlı avcıların katılımıyla yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yapılan sürek avı, yaban hayatı dengesinin korunması hedefiyle yürütüldü.

Av, ilçenin kırsal alanlarında yer alan Günpınar Vadisi ile birlikte Beybağı, Günpınar, Kılıçbağı, Sayfiye ve Mehmetpaşa mahallelerindeki çalılık ve sazlık alanlarda gerçekleştirildi. Av, belirlenen kurallar çerçevesinde ve kontrollü bir biçimde tamamlandı.

Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Bekir Ecevit, bu sürek avının hem doğal dengeyi koruma hem de çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek için düzenlendiğini ifade etti. Ecevit, avın doğaya zarar vermeden ve yasal çerçevede yapıldığına dikkat çekti.

Öte yandan, sürek avına katılan iki avcının geleneksel yöntemleri tercih ederek silah yerine ok ve yay kullandığı gözlemlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli...

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde; Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği öncülüğündeki sürek avına, ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli...

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde; Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği öncülüğündeki sürek avına, ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.

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