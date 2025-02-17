Malatya'da Yaban Keçileri Baraj Kıyısında Görüntülendi

Yaban Keçileri Karakaya Barajı'nda Görüntülendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, Kumluyazı Mahallesi'nde yaban keçileri, doğal yaşamlarını sürdürürken görüntülendi. Karakaya Baraj Gölü kıyısına gelen bu şahane hayvanlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kış Şartları Yaban Keçilerini Zorladı

Yoğun kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri, karların eridiği alanlarda dolaşarak besin arayışında bulundu. Doğal ortamın zorluklarıyla karşılaşan keçiler, bir süre göl kıyısında vakit geçirdikten sonra yüksek kesimlere doğru hareket ederek bölgeden ayrıldılar.