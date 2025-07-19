Malatya'daki Hırdavat Mağazasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Devam Ediyor

Yangın Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Ankara Yolu üzerinde bulunan bir hırdavat satış mağazasında yangın çıktığı bildirildi. Yangına, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri hızlı bir müdahalede bulunuyor.

Çok Sayıda Ekip Görevlendirildi

Yangın ihbarının ardından, bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan Emniyete ait TOMA, yangının söndürülmesine destek sağlıyor.

Halkın güvenliği için gerekli önlemler alınırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete ait TOMA da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete ait TOMA da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.