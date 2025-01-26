Malatya'daki Perde Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Malatya'daki Perde Fabrikasında Yangın Olayı

Malatya'nın 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, perde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangın, alarm sisteminin devreye girmesiyle hemen yetkililere iletildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına aldı ve depo alanlarına sıçramadan söndürdü. Ekiplerin özverili çalışmaları, olası bir büyük yangının önüne geçti.

Fabrikada Oluşan Hasar

Yangın nedeniyle fabrikada belirli ölçülerde hasar oluştu. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.

Malatya'da perde üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Malatya'da perde üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.