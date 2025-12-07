Malatya Darende'de Kayıp Yaşlı Hasan Yaşar İçin Dron Destekli Arama

Malatya'nın Darende ilçesinde Alzheimer hastası 80'li yaşlardaki Hasan Yaşar'ın kaybolması üzerine dron destekli arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:21
İbrahimpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan adam aranıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, 80'li yaşlarda ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, arama çalışmalarına başladı. Çalışmaların geniş bir alanda sürdüğü bildirildi.

Arama faaliyetleri dron destekli olarak yürütülüyor ve ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

