Malatya depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün sabah saat 10:36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye neden oldu. Depremin etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulunarak depremin devamının beklendiğini belirtti

Malatya depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama!
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün sabah saat 10:36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini endişeye sevk etti. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise derinliği 5 km olarak belirledi. Depremin ardından yapılan açıklamada, Malatya'da herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı ifade edildi.

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ERSOY: 2020 DEPREMİNİN ARTÇISI OLABİLİR

CNN Türk Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan depremin muhtemelen 2020 Elazığ depreminin artçısı olabileceğini belirtti. Malatya çevresinde hem 2023 depreminin hem de 2020 depreminin artçılarının görüldüğünü ifade eden Ersoy, bu tür depremlerin devam edeceğini ve halkın bu duruma karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı

HASARLI BİNALAR TEHLİKE YARATABİLİR

4.5 büyüklüğündeki depremin, özellikle hasarlı binalarda tehlike yaratabileceği uyarısında bulunan Ersoy, vatandaşların bu gibi durumlarda evlerine girmemeleri konusunda dikkatli olmalarını önerdi. Bölgede daha fazla sismik aktivite ve artçı depremlerin beklendiğini söyleyen Ersoy, bu süreçte halkın bilinçli davranması gerektiğini ifade etti.

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