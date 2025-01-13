Malatya İş Yerleri Yeniden Yapılıyor: Başkan Er'den Güvence Geldi

Malatya'nın depremden etkilenen kent merkezindeki iş yerlerinin yapım süreci hızla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerin ardından yeniden inşa edilen çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini duyurdu.

Çarşıda İleri Düzey İnşaat Çalışmaları

Başkan Er, Emlak Konut tarafından yapım çalışmaları süren Malatya çarşısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merkez-1 Akpınar Çarşısı'nın birinci etabının bitmek üzere olduğunu ifade eden Er, 1300 dükkan, 763 ofis ve 134 konutun 2-3 ay içerisinde teslim edilmeye hazır hale geleceğini dile getirdi. Malatya çarşısının altında, 1600 araç kapasiteli otopark da bulunuyor.

2025 Yılına Kadar Konut Teslimleri Planlanıyor

Sami Er, Malatya'da toplam 77 bin 116 konut ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti. "Allah izin verirse 2025 yılı sonunda 79 bin 197 hak sahibinin konutu teslim edilmiş olacak," dedi. Ayrıca, Malatya'nın tüm ihalelerinin 15 Ocak'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Yeraltı Suyu Drenaj Projesi

Başkan Er, Malatya çarşısında yeraltı suyu drenaj projesine de dikkat çekti. "Çarmuzu Deresi'ne bağlayarak tarımsal sulama için kullanılacak yağmur suyu kanallarını projelendiriyoruz," ifadeleriyle sürecin detaylarını aktardı. Toplamda 12 kilometre uzunluğunda bir drenaj hattı oluşacak ve maliyeti 247 milyon lira olacak.

Sami Er, "İnşaatlarımız hızla ilerliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve eskisinden daha da güzel olacak," diyerek bölge halkına güvence verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 3), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırılan kent merkezindeki çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini söyledi. Başkan Er, Emlak Konut tarafından yapım çalışmaları süren Malatya çarşısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.