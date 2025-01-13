Malatya İş Yerleri Yeniden Yapılıyor: Başkan Er'den Güvence Geldi

Malatya'da depremler sonrası inşaat çalışmaları hızla sürerken, Başkan Sami Er süreçle ilgili bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:49
Malatya İş Yerleri Yeniden Yapılıyor: Başkan Er'den Güvence Geldi

Malatya İş Yerleri Yeniden Yapılıyor: Başkan Er'den Güvence Geldi

Malatya'nın depremden etkilenen kent merkezindeki iş yerlerinin yapım süreci hızla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerin ardından yeniden inşa edilen çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini duyurdu.

Çarşıda İleri Düzey İnşaat Çalışmaları

Başkan Er, Emlak Konut tarafından yapım çalışmaları süren Malatya çarşısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merkez-1 Akpınar Çarşısı'nın birinci etabının bitmek üzere olduğunu ifade eden Er, 1300 dükkan, 763 ofis ve 134 konutun 2-3 ay içerisinde teslim edilmeye hazır hale geleceğini dile getirdi. Malatya çarşısının altında, 1600 araç kapasiteli otopark da bulunuyor.

2025 Yılına Kadar Konut Teslimleri Planlanıyor

Sami Er, Malatya'da toplam 77 bin 116 konut ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti. "Allah izin verirse 2025 yılı sonunda 79 bin 197 hak sahibinin konutu teslim edilmiş olacak," dedi. Ayrıca, Malatya'nın tüm ihalelerinin 15 Ocak'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Yeraltı Suyu Drenaj Projesi

Başkan Er, Malatya çarşısında yeraltı suyu drenaj projesine de dikkat çekti. "Çarmuzu Deresi'ne bağlayarak tarımsal sulama için kullanılacak yağmur suyu kanallarını projelendiriyoruz," ifadeleriyle sürecin detaylarını aktardı. Toplamda 12 kilometre uzunluğunda bir drenaj hattı oluşacak ve maliyeti 247 milyon lira olacak.

Sami Er, "İnşaatlarımız hızla ilerliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve eskisinden daha da güzel olacak," diyerek bölge halkına güvence verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 3), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 3), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırılan kent merkezindeki çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini söyledi. Başkan Er, Emlak Konut tarafından yapım çalışmaları süren Malatya çarşısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abbas ve Lammy Ramallah’ta Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
2
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
3
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği
4
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Kırklareli'nde Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı
6
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
7
Kırşehir'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayati Tehlike Altında

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı