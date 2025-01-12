Malatya Valiliği'nden Asılsız Bomba İhbarı Açıklaması

Malatya Valiliği'nden Asılsız Bomba İhbarı Hakkında Açıklama

Malatya Valiliği, dün Battalgazi Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen asılsız bomba ihbarına ilişkin bir açıklama yaptı. Valilikten alınan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine emniyet birimleri, hızlı ve koordineli bir şekilde güvenlik önlemleri aldı.

Uzman ekipler, hastane ve çevresinde detaylı arama ve inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Açıklamada, "İhbarı yapan şahısların yaşının küçük olduğu ve oynamış olduğu bir online oyunun etkisinde kalarak böyle bir asılsız ihbarda bulunduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çocukların İnternet Kullanımına Dikkat!

Malatya Valiliği, yaşanan bu olayın, çocukların evde bilgisayar başında olmalarının güvende oldukları anlamına gelmediğini vurguladı. Velilerin, çocuklarının karşılaşabileceği tehlikelere karşı dikkatli olması ve hangi platformları kullandıkları ile ziyaret ettikleri siteleri düzenli olarak kontrol etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyunda endişe yaratmayı amaçlayan asılsız ihbarların yalnızca güvenlik birimlerinin zaman ve kaynaklarını israf etmediği, aynı zamanda gerçekten yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlara ulaşımın güçleşmesine neden olduğu kaydedildi. Vatandaşlardan, şüpheli durumları emniyet birimlerine iletmeleri, ancak doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri gerektiği önemle rica edildi.