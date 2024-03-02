Malatya’da 21 Milyonluk Vurgun Operasyonu: 5 Tutuklama

Malatya'da Kamu Zararı Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Malatya merkezli 6 ilde yapılan kamu zararı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 1 Aralık 2023 tarihinde Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamu zararı verenlere yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kişinin tutuklananlarla birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine Malatya merkezli olmak üzere, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Tutuklananlar ve Serbest Bırakılanlar

Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. isimli şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları iddia edildi.