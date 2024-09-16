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Malavi'de Kolera Salgını Yeniden Başladı

Malavi'de Chitipa ve Machinga bölgelerinde kolera vakaları yeniden artış gösterdi. Yetkililer salgının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:12
Malavi'de Kolera Salgını Yeniden Başladı

Malavi'de Kolera Salgını Yeniden Başladı

Geçtiğimiz hafta Malavi'de kolera salgınının yeniden başladığı bildirildi. Chitipa Bölge Sağlık Ofisi, bu süreçte 22 yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı. Salgın neticesinde bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Geçmiş Yayılma Hakkında Bilgi

Malavi, Mart 2022'de başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan kolera salgınının sona erdiğini açıkladıktan sadece iki ay sonra tekrar vaka bildirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Chitipa ve güneydeki Machinga bölgeleri, yeni vakaların odak noktası olarak ön plana çıkıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Bölge Sağlık Ofisi Sözcüsü Wongani Nyirenda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Nyirenda, "Temiz ve güvenli su sağlamak için bir miktar klor ve su arıtma cihazları geliştiriyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, sağlık görevlilerinin hijyen eğitimi konusunda aktif rol üstlendiklerini ekledi.

Hükümetten Paniğe Gerek Yok Açıklaması

Malavi Sağlıkta Eşitlik Ağı İcra Direktörü George Jobe, salgının yeniden başlaması karşısında duyduğu kaygıyı dile getirdi. Jobe, "2022'den beri kolera nedeniyle büyük acılar yaşadık. Bu durum, Malavi'nin hala güvenli su sağlama konusunda zorluklarla karşılaştığını gösteriyor." dedi. Ayrıca, hijyen problemlerine dikkat çekerek, "Ellerin sabunla yıkanmaması ve atık yönetimi gibi konularda sıkıntılarımız var." ifadelerini kullandı.

Son Bilgiler

Hükümet, toplumun paniğe kapılmaması gerektiğini ve yasaların hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için çalışmalar yaptığını vurguladı. Yerel medya ile yapılan açıklamalarda, sağlık bakanlığı yetkilileri gereken adımları attıklarını dile getirdi.

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