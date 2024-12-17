Malavi'deki Chido Kasırgası: 7 Kayıp, Binlerce Etkilenen Var

Malavi'de Chido Kasırgası'nın Yol Açtığı Felaket

Malavi, Chido Kasırgası sebebiyle ciddi bir felaketle karşı karşıya kaldı. Malavi Afet Yönetim İşleri Departmanı (DODMA) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın 15 Aralık'tan itibaren etkili olduğu belirtildi. Bu doğal felaket sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 7 bin hanenin hasar gördüğü bildirildi.

Çalışmalar ve Etkiler

Kasırgadan etkilenen kişi sayısının ise 35 binden fazla olduğu ifade ediliyor. Bu rakam, afetin ciddiyetini ve meydana gelen yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Kasırganın İzleri Mayotte ve Mozambik'te

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u vurmuş ve orada da ciddi can kayıplarına yol açmıştı. Mayotte'taki yetkililer, kasırga nedeniyle resmi kayıtlara göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1373 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Vali François-Xavier Bieuville, kayıpların yüzlerce olabileceği, hatta 1000'e yaklaşabileceğini belirtti.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü, kasırga sonucunda 34 can kaybı yaşandığını ve 23 binden fazla hanenin yok olduğunu bildirdi.

Zimbabve'ye Ulaşması Bekleniyor

Chido Kasırgası'nın bu gece itibarıyla Zimbabve'ye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, alınacak önlemlerin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.