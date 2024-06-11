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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve yanındaki 9 kişi uçak kazasında hayatını kaybetti

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 kişi, askeri uçağın düşmesi sonucu yaşamını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:49
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve yanındaki 9 kişi uçak kazasında hayatını kaybetti

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında yaşamını kaybetti

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 kişi, trajik bir uçak kazasında yaşamını kaybetti. Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, askeri uçak dün akşam saatlerinde başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu.

Kötü Hava Koşulları ve Zayıf Görüş Mesafesi

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, kazanın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Uçağın Mzuzu'daki havalimanına iniş yapamadığı ve bir süre sonra radardan kaybolduğu açıklandı. Kaybolan uçağın enkazı, arama faaliyetleri sonucu Mzuzu'nun güneyinde yer alan Chikangawa Ormanı'nda bulundu.

Hayatını Kaybedenler

Devlet Başkanlığı Ofisi'nin açıklamasında, uçakta bulunan Saulos Klaus Chilima ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Chakwera, Malavi halkının bu zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

vefat

Trajik Olayın Ardından

Bu trajik olay, Malavi halkını derin üzüntüye boğarken, Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'nın ani kaybı ülke yönetiminde büyük bir boşluk yarattı. Başkan Chakwera, kazanın nedenlerinin detaylı olarak araştırılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaza sonrası, Malavi yetkilileri ve uluslararası havacılık uzmanları, olayın nedenlerini incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazanın tekrarının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

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