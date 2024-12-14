Malavi, Şiddet Olayları Nedeniyle Beira Limanı'ndan Akaryakıt İthalatını Durdurdu

Malavi, Beira Limanı'ndan Akaryakıt İthalatını Durdurdu

Afrika'nın güneyinde yer alan Malavi, 9 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından meydana gelen şiddet olayları sebebiyle, Mozambik'in ikinci büyük limanı olan Beira üzerinden akaryakıt ithalatını durdurma kararı aldı.

Malavi Ulusal Petrol Şirketi Sözcüsü Raymond Likambale, bu kararı Mozambik devlet radyosu Radio Moçambique'e yaptığı açıklamada duyurdu. Likambale, şiddet ve yağma olayları durmadan Beira Limanı'ndan akaryakıt ithalatının askıya alındığını belirtti.

Likambale, Malavi'nin bu süreçte, Beira Limanı'na göre daha uzak olan Tanzanya'nın Darüsselam Limanı üzerinden akaryakıt temin edeceğinin altını çizdi. Bununla birlikte, Mozambik'in kuzeyindeki Nacala Limanı'nda akaryakıt sevkiyatının devam ettiğini vurguladı. Bu liman üzerinden gelen yaklaşık 1 milyon litre akaryakıtın Mozambik'e sevk edildiğini ifade etti.

Resmi verilerine göre, Malavi, akaryakıt ihtiyacının %50'sini Beira Limanı'ndan karşılarken, %20'sini Nacala ve %30'unu Darüsselam limanları üzerinden temin etmektedir.