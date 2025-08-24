DOLAR
Malazgirt'te 954. Yıl Coşkusu: Han Otağı, Atlı Okçuluk ve Geleneksel Oyunlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde de sürüyor; Han Otağı, atlı okçuluk, güreş ve köyvivor öne çıktı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:50
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde devam ediyor. Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oluyor.

Etkinlikler ve Katılımcıların İlgisi

Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden 16 tematik kıl çadırın kurulduğu alana gelenler, atlı okçuluk, güreş müsabakaları ve at yarışlarını ilgiyle izledi.

Çocuklar ve gençler de Geleneksel Oyun Tırı, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce oluşturulan "köyvivor" parkuru ile diğer sportif alanlarda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Ziyaretçiler ve Yetkililerin Açıklamaları

Katılımcılar, Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı çadırları ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Halit Baysal, etkinliklere iki gündür sportif faaliyetlerle katıldıklarını söyledi. Baysal, "Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü münasebetiyle burada çeşitli sportif etkinlikler düzenledik. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü coşkuyla kutladık." dedi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen Azad Yenigül ise alanda at yarışlarını izlediklerini belirtti. Yenigül, "Atımız var ve onu yarıştıracağız. Çok güzel bir festival. Çok memnun kaldık. Burası tarihi yerleri anımsatıyor. Mükemmel bir organizasyon. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde de gelmek istiyoruz." diye konuştu.

