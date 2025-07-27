Malazgirt'te Binbaşı Arslan Kulaksız 10. Yıl Anma Töreni Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen vahim bir saldırıda hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından saldırının gerçekleştiği Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Kararlılık ve Fedakarlık Vurgusu

Saldırının yaşandığı alana çocuklarla birlikte karanfil bırakma geleneğini sürdüren Kaymakam Göksu Bayram, şehit Binbaşı Kulaksız’ın anısına bir araya geldiklerini dile getirdi. Kulaksız’ın, vatan toprağına olan sevgisiyle halkla iç içe bir kahraman olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimiz halkın arasında tek başına yürüyen, vatan toprağına gönülden bağlı bir kahramandı. Sadece bir asker değildi. Halkla iç içeydi. Hizmetini gönülden yapıyordu. Vatan için canını feda eden kahramanlarımızın fedakarlığı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve devletimizin güçlü iradesi sayesinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine girdik. Çocuklarımızın elinde onurla dalgalanan Türk bayrağı bu mücadelenin en güzel sembolüdür. Ülkemiz daha aydınlık ve huzurlu günlere ulaşacaktır."

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi. Kaymakamlıkça saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi. Kaymakamlıkça saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.