Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi

Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü civarında ilk kez bu büyüklükte bir yaban domuzu sürüsü görüntülendi; köylüler ve sürücüler endişeli.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:38
Muş’un Malazgirt ilçesinde, Nurettin köyü civarında büyük bir yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Görüntüler, bölge halkı arasında şaşkınlık ve endişe yarattı.

Edinilen bilgilere göre, kalabalık sürü köy yakınlarında görüldü. İlk kez bu denli büyük bir sürüyle karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, yaşanan hayret verici durumu gizleyemedi. Sürüyle karşılaşan sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kalırken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Bölge halkı uyarıyor

Köylüler, son dönemlerde yaban domuzu görülme sıklığının arttığını ancak Malazgirt genelinde şimdiye kadar bu büyüklükte bir sürünün ilk kez görüldüğünü vurguladı. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan sürülerin hem trafik güvenliği hem de tarım alanları açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

