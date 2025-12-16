DOLAR
Malazgirt'te Yoğun Kar Yağışı İlçe Merkezini Beyaza Bürüdü

Muş'un Malazgirt ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçe merkezini etkiledi; yetkililer sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:46
Muş

Muş’un Malazgirt ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar günlük yaşamda aksaklıklar yaşandı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışına hem sevindi hem de şaşırdı. Yer yer oluşan kar birikintileri ve yürüyüş yollarındaki kaygan zemin ulaşımı zorlaştırdı.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor; vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

