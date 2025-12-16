Malazgirt'te Yoğun Kar Yağışı İlçe Merkezini Beyaza Bürüdü

Muş

Muş’un Malazgirt ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar günlük yaşamda aksaklıklar yaşandı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışına hem sevindi hem de şaşırdı. Yer yer oluşan kar birikintileri ve yürüyüş yollarındaki kaygan zemin ulaşımı zorlaştırdı.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor; vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.