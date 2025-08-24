Malazgirt Zaferi 954. Yılında Jandarma 'Çelik Kanatlar' Gösterisiyle Coştu

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlamalarda jandarma helikopterlerinin hava gösterileri büyük ilgi gördü.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki programa katılanlar, birbirinden dikkat çekici etkinliklere tanıklık etti. Alan üzerinde gerçekleştirilen gösteriler sırasında izleyiciler coşkuyu cep telefonlarıyla kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri etkinlikler çerçevesinde "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterilerini sundu. Nefes kesen gösteriler, alandaki izleyiciler tarafından heyecanla izlendi.

Vatandaşların Görüşleri

Ali Çinçinoğlu etkinlikler için Bursa'dan geldiklerini belirterek, AA muhabirine şunları söyledi: "Bu alanı çok beğendim. Gayet güzel yapılmış. Bu etkinlikler güzel organize edilmiş. Her şey çok iyiydi. Çelik Kanatlar gösterisi bizi hakikaten gururlandırdı. Askerimiz, jandarmamız böyle olduğu sürece bu vatana kimse bir şey yapamaz."

Abdullah Sait Gönültaş ise Malazgirt'in 954. yıl dönümünün çok güzel etkinliklerle devam ettiğini ifade ederek, "Gerçekten çok muazzam ve güzeldi. Malazgirt'in ruhunun yaşandığı bu kadim şehre herkesi bekliyoruz. Malazgirt halkı da heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekliyor. Hayırlısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelmesini bekliyoruz. Malazgirt halkı olarak etkinliklere büyük katılım sağlıyoruz. At yarışları, okçuluk, Çelik Kanatlar, Türk Yıldızları olsun etkinlikler çok güzel sürüyor. Tüm Türkiye halkını Malazgirt'imize bekliyoruz." diye konuştu.

Kardelen Teker ise İzmir'den geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir yer. Gerçekten helikopterle uçtuklarında bayağı güzeldi. Konserleri de çok sevdim. Yeni insanlarla tanıştım. Arkadaşlarımla buraya geldim. İki gündür buradayım, geldiğime pişman değilim. Çelik Kanatlar gösterisini çok beğendik. Etkinlik alanın üzerinde tur attılar. Çok beğendim. Herkesin gelmesini bekliyorum." dedi.