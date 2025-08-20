DOLAR
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı

Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta Selçuklu Çarşısı'ndan Çifte Kümbetler'e kadar devriye yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:27
Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı için Ahlat'ta atlı polis devriyesi

Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde ve tarihi mekanların bulunduğu alanlarda devriye yaptı.

Selçuklu Çarşısı'ndan Çifte Kümbetler'e yoğun ilgi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birliği üyeleri, ilçe merkezindeki Selçuklu Çarşısı güzergahından başlayıp Çifte Kümbetlere kadar devriye gerçekleştirdi. Atlı polislere karşı vatandaşların ve çocukların ilgisi yoğun oldu; birçok kişi fotoğraf çektirdi ve atları sevdi.

Başpolis memuru Mahmut Kılınç, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğunu belirtti. Kılınç, Malazgirt etkinlikleri kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü talebiyle takviye olarak görevlendirildiklerini ifade etti: "Ahlat ve Tatvan ilçelerimizde görev yapıyoruz. 22-25 Ağustos tarihlerinde etkinlik alanlarında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizi kendi kültüründen, simgesinden gördüğü için atlarla video ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bundan da emniyet teşkilatı olarak gurur duyuyoruz."

İlçe sakinlerinden Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi etkinliklerini heyecanla beklediklerini söyleyerek, "Kutlama etkinlikleri 22 Ağustos'ta başlayacak. Bugün de atlı polisler şehir merkezinde devriye yaptı. Tüm ziyaretçilerimizi Ahlat'a davet ediyoruz." dedi.

Nafiz Alkış ise Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'a gelen atlı polislerin güzel görüntüler oluşturduğunu ifade etti.

