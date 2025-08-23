Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Malazgirt'te Başladı

Malazgirt ilçesinde, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anma programı düzenlenerek başladı.

Açılış ve program

Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı.

Vali Avni Çakır'ın konuşması

Programın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, üç gün sürecek etkinliklerin startını verdiklerini belirterek, 954 yıl önce Sultan Alparslan ve ordusunun bu toprakları farklı etnik ve inanç grupları için vatan kıldığını vurguladı. Çakır'ın konuşmasından satırbaşları:

"Allah'a şükür 1000 yıldır bu topraklarda bir ve beraber olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Yaklaşık 100 sene önce de Çanakkale'de devamında Anafartalar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İnebolu'da 1000 sene önce olduğu gibi bu aziz millet yine kol kola bir ve beraber olarak aziz vatanını korumasını bildi ve bugünlere getirdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bundan 1000 sene önce olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber güçlü olarak her zaman için mazlumun yanında zalimin de karşısında dimdik ayakta duracak. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza edelim. Bu Malazgirt ve Çanakkale ruhunu çocuklarımıza ve yarınlarımıza güçlü şekilde ulaştıralım."

Çakır, etkinliklerde ata sporları, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının çalışmaları ve diğer etkinliklerin özellikle öğrencilere gösterileceğini, gençlere vatan ve devlet bilincinin aktarılacağını söyledi. Ayrıca 26 Ağustos günü alanda büyük bir katılım beklediklerini, Cumhurbaşkanımızı ve devlet erkanını ilde ağırlayacaklarını kaydetti.

Siyasi ve sivil katılımlar

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Sultan Alparslan ve askerlerinin bugün yapılan anmalara kaynaklık ettiğini vurguladı. Şimşek, son 9 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekleriyle Malazgirt'teki kutlamaların güzelleştiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise Sultan Alparslan yönetiminde farklı kimliklerin Anadolu'yu ümmet kapısına dönüştürdüğünü, 9 yıldır süren kutlamaların bu yıl da coşkuyla sürdüğünü söyledi ve Terörsüz Türkiye sürecine dair görüşlerini paylaştı.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ise Malazgirt Zaferi'nin sadece askeri bir başarı olmadığını, Sultan Alparslan'ın savaş sonrası gösterdiği ahlak, adalet ve vakarının Türk devlet anlayışının nişanesi olduğunu belirtti. Öz, Malazgirt'in bir medeniyet yürüyüşü ve milletin coğrafyaya kök salışının adı olduğunu söyledi.

Etkinlikler ve katılımcılar

Açılış konuşmalarının ardından Vali Çakır ve beraberindekiler çadırları ve stantları gezerek ürünleri inceledi. Program boyunca güreş müsabakaları, halk oyunları gösterileri ve yarışmalar düzenlendi; jandarma atlı birlikleri alanda devriye görevi yaptı.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.