Malcolm X'in Ailesinden Trump'a Suikast Dosyalarının Açılması Çağrısı

Malcolm X'in ailesi, Başkan Trump'tan suikast dosyalarının gizliliğinin kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:11
Malcolm X'in Ailesinden Trump'a Suikast Dosyalarının Açılması Çağrısı

Malcolm X'in Ailesinden Trump'a Suikast Dosyalarının Açılması Çağrısı

ABD'nin New York kentinde, 21 Şubat 1965 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in (el-Hac Malik eş-Şahbaz) ailesi, Başkan Donald Trump'tan, suikastla ilgili dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını talep etti.

Aile, Malcolm X suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle bir açıklama yaptı. Tören, Malcolm X'in öldüğü yerin yakınındaki, kültür merkezine dönüştürülen Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi ve büyük ilgi topladı. Törende Malcolm X'in kızları Malaak Shabazz ve Ilyasah Shabazz da yer aldı.

Ailenin üyeleri, Trump'ın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasına yönelik bir karara imza attığını hatırlatarak, aynı uygulamanın Kennedy suikastinde olduğu gibi Malcolm X için de gerçekleştirilmesini istedi.

Hukuk ekibinin avukatı Crump, Trump'tan destek alacakları konusunda iyimser olduklarını belirterek Başkan'dan, Malcolm X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025'te harekete geçmesini beklediklerini kaydetti. Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz," dedi.

Malcolm X'in Mücadelesi ve Etkileri

Malcolm X'in ABD'deki ırksal adalet mücadelesi, dünyadaki örnekleriyle de dikkat çekiyor. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı duruşuyla, Asya ve Afrika'daki özgürlük hareketlerine de ilham vererek Filistin davasına destek vermesiyle tanınıyor. 1964'te Gazze'yi ziyareti sırasında Filistinli mültecilerle bir araya gelmiş, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali konusunda tutumunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Ayrıca Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği esnada Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle de görüştü ve basında yayımlanan makalesinde siyonizme karşı güçlü eleştirilerde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilerin hikayelerini anlatan "Sayılardan ibaret değiliz" projesinin kurucusu şair, yazar ve aktivist Rıfat Alareer, 2004'te verdiği bir röportajda rol modelinin Malcolm X olduğunu belirtmiş ve onun öğretilerinden ilham aldığını ifade etmiştir.

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