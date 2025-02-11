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Malezya Başbakanı Enver'den Gazze Üzerine Sert Açıklamalar

Malezya Başbakanı Enver, Gazze'de ateşkesin ilerlemesini eleştirerek İsrail'in politikalarını kınadı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:31
Malezya Başbakanı Enver'den Gazze Üzerine Sert Açıklamalar

Malezya Başbakanı Enver: Gazze'deki Ateşkesin İlerlemesi Zor

Malezya Başbakanı Enver, Gazze'deki ateşkesin ilerletilmesine ilişkin yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mevcut politikalarını sert bir dille eleştirdi.

İsrail'in Agresif Politikaları

Başbakan Enver, "(Gazze'deki ateşkesin ilerletilmesi) İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları sayesinde mümkün olmuyor. Sömürgeci çekilmemişken ilerleme nasıl sağlanabilir?" ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İsrail'in Orta Doğu'daki zaman zaman gerginleşen durumu üzerine yeni tartışmalara kapı araladı.

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