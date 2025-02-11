Malezya Başbakanı Enver'den Gazze Üzerine Sert Açıklamalar

Malezya Başbakanı Enver: Gazze'deki Ateşkesin İlerlemesi Zor
Malezya Başbakanı Enver, Gazze'deki ateşkesin ilerletilmesine ilişkin yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mevcut politikalarını sert bir dille eleştirdi.
İsrail'in Agresif Politikaları
Başbakan Enver, "(Gazze'deki ateşkesin ilerletilmesi) İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları sayesinde mümkün olmuyor. Sömürgeci çekilmemişken ilerleme nasıl sağlanabilir?" ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İsrail'in Orta Doğu'daki zaman zaman gerginleşen durumu üzerine yeni tartışmalara kapı araladı.