Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medya platformu üzerinden teşekkür mesajı paylaştı.

Başbakan Enver, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını ve bu etkinliğin önemini vurguladı.

Forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki acil ihtiyacı dile getiren Enver, Erdoğan ve Türk heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti belirtti. Ayrıca buradaki ilişkilerin gelecekte işbirliği yönünde büyük bir etki yaratacağına inandığını ifade etti.

Paylaşımını, Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle kapattı.