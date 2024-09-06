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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Tarafsızlık Vurgusu

Malezya'nın tarafsızlık politikası, Rusya-Batı geriliminde sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 10:57
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Tarafsızlık Vurgusu

Malezya Tarafsızlığını Sürdürüyor

Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim, Rusya ile Batı arasındaki gerilimde ülkesinin tarafsız kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Enver, bu durumun Malezya'nın menfaatleri doğrultusunda olduğunu ifade etti.

İyi İlişkilerin Önemi

Enver, Rus medyasına verdiği demeçte, Ukrayna ile yaşanan savaşın ardından artan gerilimlerde, Malezya'nın tüm taraflarla sağlıklı ilişkilerini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. "Batı ile aynı tarafta olmak, Rusya'ya karşı durmak, Malezya'nın çıkarlarına hizmet etmiyor," dedi.

Gerilimin Giderilmesi İçin Tarafsızlık

Enver, ayrıca, Batı ile Rusya arasında yaşanan gerilimin çözümünden yana olduklarını dile getirerek, daha fazla karmaşıklaşmanın önüne geçmek amacıyla taraf olmayacaklarını vurguladı. "Her iki tarafla da olumlu ilişkilerimiz bulunuyor; neden taraf tutmak zorunda kalalım?" şeklinde konuştu.

ABD-Çin Rekabetine Dikkat

Ek olarak, ABD ve Çin arasındaki rekabetin de gündeme geldiğini ifade eden Enver, her iki ülkeyle de iyi ilişkiler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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