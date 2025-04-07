Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılığını vurguladı. Ekonomik sektör başta olmak üzere Suriye ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar atacaklarını belirtti.

Enver, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Malezya'nın Suriye ile ilişkileri geliştirmekte kesin bir iradeye sahip olduğunu ifade etti. Suriye'deki yeni hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı tebrik eden Enver, bu işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Başbakan, Malezya merkezli şirketlere Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmaları için yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Ahmed Şara’nın, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla kendisini Suriye'ye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için bir yemin töreni düzenlendi. Bu törende, Cumhurbaşkanı Şara başkanlığındaki yeni kabine kamuoyu ile paylaşıldı.