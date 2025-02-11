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Malezya Başbakanı Enver: Türkiye Gazze'de Öncü Rol Oynuyor

Malezya Başbakanı Enver, Türkiye'nin Gazze'deki insani yardımlardaki liderliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:12
Malezya Başbakanı Enver: Türkiye Gazze'de Öncü Rol Oynuyor

Malezya Başbakanı Enver'den Türkiye'ye Övgü

Malezya Başbakanı Enver, Gazze'deki insani yardım çabalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enver, Türkiye'nin bu konuda gösterdiği liderliği takdirle karşıladı.

Türkiye'nin İnsani Yardım Çabaları

Enver, "Gazze konusunda Türkiye, bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası alanda insan hakları ve insani yardımlar konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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